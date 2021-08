Kikò Nalli e Tina Cipollari | lui è ancora innamorato? La conferma della ex

(Di martedì 3 agosto 2021)ex moglie? La ex fidanzata di lui, Ambra Lombardo, lo sostiene a gran voce. Scopriamo insieme tutti i dettagli! Leggi anche: Ambra Lombardo: chi è la ex fidanzata di? Età, lavoro, Altezza, Prima e Dopo, Instagram: da Uomini e Donne al divorzio La coppia… L'articolo proviene da City Roma News.

Sembrerebbe che in queste ultime ore, si stia tanto parlando di Chiccoin arte, per via della sua storia d'amore con Ambra Lombardo. Kiko, come è nata e naufragata la storia con ...Chicco 'risponde all'ex fidanzata Ambra Lombardo che, di recente, attraverso le colonne del magazine Di Più, ha insinuato che l'hair stylist sia ancora innamorato di Tina Cipollari, sua ex moglie ...