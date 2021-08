Governo prende tempo su nuovo dl Covid, Cdm non prima di giovedì (Di martedì 3 agosto 2021) Ci vorranno ancora un paio di giorni prima del varo del nuovo decreto Covid che introdurrà anche nuove misure sull'utilizzo del green pass. La riunione della cabina di regia e quella del Consiglio dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 agosto 2021) Ci vorranno ancora un paio di giornidel varo deldecretoche introdurrà anche nuove misure sull'utilizzo del green pass. La riunione della cabina di regia e quella del Consiglio dei ...

Advertising

FrancescoLollo1 : La campagna vaccinale non risolve da sola il problema, con le terapie domiciliari possiamo arginare le ospedalizzaz… - Signorasinasce : RT @Lukas__2021: @Signorasinasce @adrianobusolin A questo faccio l'applauso....PER COME SI PRENDE PER IL CULO UNA NAZIONE CHE GLI 'salva la… - Lukas__2021 : @Signorasinasce @adrianobusolin A questo faccio l'applauso....PER COME SI PRENDE PER IL CULO UNA NAZIONE CHE GLI 's… - Musso___ : Giorgetti : “La decisione di entrare nel governo Draghi è un investimento sul lungo termine, non destinato a produr… - Musso___ : E infatti … TAAAAAC … Giorgetti : “Far cadere il governo? No, senza la Lega al governo non ci sarebbe più ostacolo… -