Finale Brasile-Spagna in tv: data, orario, canale e diretta streaming calcio, Tokyo 2020 (Di martedì 3 agosto 2021) Brasile e Spagna si contenderanno la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, per quanto concerne il torneo calcistico. La selezione olimpica verdeoro ha sconfitto il Messico dopo una serie di calci di rigore dominata, mentre le Furie Rosse hanno eliminato il Giappone grazie a un gol di Asensio sul finire del secondo tempo supplementare. Match prestigioso e spettacolo in vista per l'ultimo atto dei Giochi nipponici; Brasile favorito, sebbene la Spagna non sia da sottovalutare, soprattutto considerandone le qualità tecniche. La sfida andrà in scena sabato 7 agosto, non prima delle ore ...

