Diet culture | la grassezza è davvero un problema?

Advertising

devitisgioia : @fastic Come promuovere la diet culture (disturbi alimentari e fatphobia compresi) in un'app: -

Ultime Notizie dalla rete : Diet culture

Bufale.net

The practice of fasting has entered popularin recent years as a way to lose extra pounds. Featured in the bestselling book 'The Fast,' it advocates eating normally on select days of the week while drastically reducing calories on ......Papagiannopoulos/Miltos Koustos - InnoPolis - Centre for Innovation andsu 'Breve ...//meeting - planner.it/events/silver - wellbeing - a - journey - through - the - med -- and - slow - ...(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Non è mai troppo tardi per cambiare le abitudini alimentari. Una dieta varia e ricca di alimenti diversi, infatti, ha un ruolo ...Nell’ambito del Food System Pre-Summit, è intervenuta a Roma la Professoressa Kronfeld-Schor, biologa esperta in zoologia e fisiologia ambientale con una vasta attività di ...