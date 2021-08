Calciomercato, Paganese: in arrivo 4 rinforzi per l’Under 15 (Di martedì 3 agosto 2021) Il club di Serie C rinforza il suo vivaio La Paganese completa l’acquisizione di 4 giovani calciatori classe 2007 che andranno a far parte della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 3 agosto 2021) Il club di Serie C rinforza il suo vivaio Lacompleta l’acquisizione di 4 giovani calciatori classe 2007 che andranno a far parte della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Serie C, Paganese: presi Nader e Midolo #ilpodsport - CanaleSassuolo : Calciomercato Sassuolo: Midolo si svincola e passa alla Paganese - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Paganese: presi Nader e Midolo: Due nuovi difensori per gli azzurrostellati… - settalese : RT @NewsTuttoC: NOTIZIA TC - Paganese, si chiude per lo svincolato Aly Nader - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Paganese, si chiude per lo svincolato Aly Nader -