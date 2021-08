(Di martedì 3 agosto 2021)tra luci ed ombre: la rivalsa potrebbe chiamarsi Atalanta La carriera al servizio delladi Merih, sino ad oggi, è stata protagonista di uno spettacolo di luci ed ombre. L’arrivo a Torino dalla provincia modenese di Sassuolo ha segnato l’inizio di un’avventura in potenza sfavillante per il difensore turco classe ’98, ma le scorse stagioni in casacca bianconera stanno smentendo le premesse, rivelando un calciatore giovane che annaspa nella gerarchia della retroguardia juventina. LEGGI ANCHE:, novità sul fronte Locatelli Il 12 gennaio 2020, sotto i ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc lavora per il centrocampista da regalare ad Allegri: #Locatelli rimane l'obiettivo… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @SantosFC ufficializza la cessione di #KaioJorge alla @juventusfc: il comunicato del club brasi… - zazoomblog : Calciomercato Juventus incontro per Demiral: l’Atalanta supera la concorrenza - #Calciomercato #Juventus #incontro - infoitsport : Calciomercato Juventus, ufficiale l'arrivo dell'attaccante: sarà addio? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Il bosniaco è pronto a ridursi l'ingaggio per far ritorno alla JuventusPer seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTube Miralem Pjanic...ISCRIVITI al canale YouTube!Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ... Molto male la, che si posiziona all'ultimo posto in classifica con ben 3175 Kg di emissioni ...La Juventus è il primo club europeo a sbarcare su Xiaohongshu, piattaforma cinese di contenuti lifestyle: gli obiettivi dei bianconeri ...L'arrivo in Italia di Fali Ramadani servirà anche per avere un quadro più chiaro su Miralem Pjanic, che resta in uscita dal Barcellona ...