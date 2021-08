Big One European Pink Floyd Show a Palmanova martedì 3 agosto (Di martedì 3 agosto 2021) Big OneLe sonorità e le atmosfere dei mitici Pink Floyd rivivono domani in Piazza Grande a Palmanova, città patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, pronta a ospitare un nuovo evento del calendario della rassegna Estate di Stelle. Protagonista sul palco domani, martedì 3 agosto, sarà dunque il progetto Big One European Pink Floyd Show, gruppo considerato fra i migliori tributi in Europa alla leggendaria band britannica. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di ... Leggi su udine20 (Di martedì 3 agosto 2021) Big OneLe sonorità e le atmosfere dei miticirivivono domani in Piazza Grande a, città patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, pronta a ospitare un nuovo evento del calendario della rassegna Estate di Stelle. Protagonista sul palco domani,, sarà dunque il progetto Big One, gruppo considerato fra i migliori tributi in Europa alla leggendaria band britannica. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di ...

