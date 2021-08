Attivista bielorusso «suicida» a Kiev. Ma si indaga per omicidio (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo il dirottamento del volo Ryanair 4978 lo scorso maggio (e la relativa detenzione dell’oppositore Roman Protasevich) e la vicenda che ha coinvolto l’atleta olimpica Krystina Tsimanousskaya, diventata un caso internazionale dopo che le autorità di Minsk hanno tentato di rimpatriarla contro la sua volontà per essersi lamentata pubblicamente dei suoi allenatori alle Olimpiadi di Tokyo, la morte dell’Attivista bielorusso Vitaly Shishov getta nuove ombre su un contesto di crescenti tensioni che vedono al centro il regime di Aleksandr Lukashenko … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo il dirottamento del volo Ryanair 4978 lo scorso maggio (e la relativa detenzione dell’oppositore Roman Protasevich) e la vicenda che ha coinvolto l’atleta olimpica Krystina Tsimanousskaya, diventata un caso internazionale dopo che le autorità di Minsk hanno tentato di rimpatriarla contro la sua volontà per essersi lamentata pubblicamente dei suoi allenatori alle Olimpiadi di Tokyo, la morte dell’Vitaly Shishov getta nuove ombre su un contesto di crescenti tensioni che vedono al centro il regime di Aleksandr Lukashenko … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

