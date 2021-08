Uomini e Donne, Valentina Autiero sbotta su Instagram: “Non sono fortunata” (Di lunedì 2 agosto 2021) Tormentata dagli haters come tanti altri suoi colleghi più o meno famosi, Valentina Autiero qualche ora fa ha deciso di sfogarsi sul suo profilo Instagram. Accusata di essere una privilegiata, di guadagnare senza lavorare e di darsi alla bella vita mentre il resto degli italiani non riesce a concedersi che una piccola vacanza in tutto l’anno, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne non ci sta e spiega come stanno le cose. E ammette che non è tutto oro quello che luccica. Uomini e Donne trono over, lo sfogo di Valentina Autiero “Per ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 2 agosto 2021) Tormentata dagli haters come tanti altri suoi colleghi più o meno famosi,qualche ora fa ha deciso di sfogarsi sul suo profilo. Accusata di essere una privilegiata, di guadagnare senza lavorare e di darsi alla bella vita mentre il resto degli italiani non riesce a concedersi che una piccola vacanza in tutto l’anno, l’ex dama del trono over dinon ci sta e spiega come stanno le cose. E ammette che non è tutto oro quello che luccica.trono over, lo sfogo di“Per ...

Advertising

Ettore_Rosato : Quanto accaduto in Val di Susa è inaccettabile. Non è la prima volta che cantieri della #Tav, vengono presi di mira… - ItalianNavy : Appontaggio del primo F-35B a bordo di #naveCavour.Grande soddisfazione per il risultato raggiunto dagli uomini e d… - SeaWatchItaly : A bordo del barchino vuoto gli effetti personali abbandobati delle persone che erano a bordo. Uomini, donne e bam… - IlSacroVate : RT @terzocassetto: Un’assoluta mancanza di personalità spinge molti uomini e donne a parlare continuamente di se stessi come per tenere in… - La27ora : Vi siete già iscritti alla nostra newsletter? Parla di genere, maternità, amore, ma soprattutto parla delle nostre… -