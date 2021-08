Ufficiale | Chiellini - Juve per sempre | ecco il rinnovo biennale

(Di lunedì 2 agosto 2021) Ora è anche: Giorgioha rinnovato con lantus fino al 2023. L'incontro con la dirigenza in mattinata è stato utile per rinnovare la stima tra le parti: "non è un ...

TORINO - Giorgioha rinnovato con la Juventus. Il capitano bianconero, il cui contratto era scaduto al termine della scorsa stagione, ha firmato per altri due anni.Ora è anche: Giorgioha rinnovato con la Juventus fino al 2023. L'incontro con la dirigenza in mattinata è stato utile per rinnovare la stima tra le parti: "non è un problema", aveva ...Si è verificato un errore. Giorgio Chiellini e la Juventus, avanti insieme. Ora è ufficiale, il capitano bianconero rinnova il suo contratto fino al 2023. Il comunicato: Giorgio Chiellini è ...“Giorgio Chiellini è bianconero. Da tanto tempo da sembrare sempre, ed è un sempre che continuerà anche per le prossime stagioni; è infatti ufficiale il rinnovo del suo contratto con la Juventus.