Tokyo 2020, calcio maschile. Giappone-Spagna oggi in tv: data, orario e diretta streaming (Di martedì 3 agosto 2021) Grande attesa per la semifinale di calcio maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Da un lato i padroni di casa del Giappone, dall'altra la Spagna che si affida a Pedri, giovane fuoriclasse e già trascinatore della nazionale di Luis Enrique. Potrete seguire l'evento su Discovery+ (disponibile anche sulla piattaforma TIMVision, così come agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb) ed Eurosport Player, mentre Dazn permetterà la fruizione streaming dei due canali principali di Eurosport. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

