Sindacati a Draghi: Sì al green pass ma non per licenziare (Di lunedì 2 agosto 2021) Verso la data del 6 agosto con i nuovi obblighi. Sindacati a Palazzo Chigi. 'Nulla in contrario sul principio all'estensione del green pass ma non puà diventare strumento da usare per licenziare e ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 2 agosto 2021) Verso la data del 6 agosto con i nuovi obblighi.a Palazzo Chigi. 'Nulla in contrario sul principio all'estensione delma non puà diventare strumento da usare pere ...

Advertising

zazoomblog : Sindacati a Draghi: Sì al green pass ma non per licenziare - #Sindacati #Draghi: #green #licenziare - wang081172ye : RT @fisco24_info: Green pass e vaccini lavoratori, sindacati vedono Draghi: Landini: 'Governo si riserve di valutare, Green pass non sia st… - ricatti88 : RT @MediasetTgcom24: Sindacati a Draghi: 'Green Pass non sia arma per licenziare' #greenpass - fisco24_info : Green pass e vaccini lavoratori, sindacati vedono Draghi: Landini: 'Governo si riserve di valutare, Green pass non… - consuelocamb : @spighissimo Veroooooo..mi dica cosa ha fatto Draghi??? Liberato i licenziamenti, in accordo con i sindacati. Per i… -