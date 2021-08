Rocchi ha sempre favorito la Juve. Ora se ne accorgono tutti. Ecco tutti i precedenti (Di lunedì 2 agosto 2021) Rocchi – Juve. Finalmente. Ora anche altri si accorgono di quanto deleterio sia stato per il calcio l’investitura di Rocchi in veste di designatore arbitrale. Da tempo ne ha parlato, e scritto, Napolipiu.com ed ora non mancano le voci altrettanto autorevoli di Pistocchi e Ziliani. Dopo i disastri combinati col duo Nicchi – Rizzoli, dopo aver assaporato il duo Trentalange – Rizzoli non ci hanno fatto mancare neanche Rocchi. Dopo la lunga lista di obbrobri arbitrali servita fino ad oggi dall’indimenticabile notte di Pechino, passando per lo scudetto scippato al Napoli, alla Coppa Italia consegnata alla ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 2 agosto 2021). Finalmente. Ora anche altri sidi quanto deleterio sia stato per il calcio l’investitura diin veste di designatore arbitrale. Da tempo ne ha parlato, e scritto, Napolipiu.com ed ora non mancano le voci altrettanto autorevoli di Pistocchi e Ziliani. Dopo i disastri combinati col duo Nicchi – Rizzoli, dopo aver assaporato il duo Trentalange – Rizzoli non ci hanno fatto mancare neanche. Dopo la lunga lista di obbrobri arbitrali servita fino ad oggi dall’indimenticabile notte di Pechino, passando per lo scudetto scippato al Napoli, alla Coppa Italia consegnata alla ...

