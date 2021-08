Pensioni, il 15 settembre è il termine ultimo per inviare i redditi (Di lunedì 2 agosto 2021) I pensionati soggetti ad obbligo di comunicazione dei redditi hanno tempo fino al 15 settembre. A rischio la pensione Il pagamento della pensione da parte dello stato può avere varie declinazioni. Infatti ci sono soggetti che percepiscono la pensione come ritiro dal mondo del lavoro dopo anni di contributi versati. Altri hanno diritto alla pensione L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 2 agosto 2021) I pensionati soggetti ad obbligo di comunicazione deihanno tempo fino al 15. A rischio la pensione Il pagamento della pensione da parte dello stato può avere varie declinazioni. Infatti ci sono soggetti che percepiscono la pensione come ritiro dal mondo del lavoro dopo anni di contributi versati. Altri hanno diritto alla pensione L'articolo proviene da Consumatore.com.

