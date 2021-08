Lotta, Olimpiadi Tokyo: assegnati i primi titoli, Lopez Nunez nella storia con il quarto oro consecutivo (Di lunedì 2 agosto 2021) La seconda giornata della Lotta ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 è andata in archivio al Makuhari Messe di Chiba con l’assegnazione dei primi tre titoli a cinque cerchi della manifestazione: due nella greco-romana ed il primo nel settore femminile. Trionfo cubano nei 60 kg della greco-romana con Luis Alberto Orta Sanchez, che si è imposto nell’atto conclusivo per 5-1 sulla giapponese Kenichiro Fumita portando a casa il primo titolo olimpico in carriera. Bronzi per il cinese Sailike Walihan e per il russo Sergey Emelin. Nei 130 kg della greco-romana è arrivato uno storico successo da parte del leggendario ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) La seconda giornata dellaai Giochi Olimpici di2021 è andata in archivio al Makuhari Messe di Chiba con l’assegnazione deitrea cinque cerchi della manifestazione: duegreco-romana ed il primo nel settore femminile. Trionfo cubano nei 60 kg della greco-romana con Luis Alberto Orta Sanchez, che si è imposto nell’atto conclusivo per 5-1 sulla giapponese Kenichiro Fumita portando a casa il primo titolo olimpico in carriera. Bronzi per il cinese Sailike Walihan e per il russo Sergey Emelin. Nei 130 kg della greco-romana è arrivato uno storico successo da parte del leggendario ...

