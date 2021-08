La suddivisione dell’Italia in fasce colorate a novembre «ha evitato 25 000 ricoveri per Covid» – Lo studio

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 agosto 2021) Le misure per contenere la seconda ondata della pandemia da Coronavirus, introdotte dal governo Conte bis con il Dpcm del 32020, hanno avuto un significativo impatto positivo sull’emergenza. Tra queste spiccavano la divisionein tre zone di rischio (gialla, arancione e rossa) e il coprifuoco. Le misure restrittive date dall’ingresso di una Regione o di una Provincia autonoma in una determinata zona colorata, nell’arco di tre settimane, hanno riportato i contagi e l’epidemia sotto controllo in 85 provincie su 107. Al contempo, l’applicazione delle misure restrittive differenziate per zoneha scongiurato ...