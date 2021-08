Green pass obbligatorio per aerei, navi e treni, ecco come funziona e come controlleranno gli imbarchi (Di lunedì 2 agosto 2021) come già anticipato questi giorni sarà argomento di discussione del Governo l’introduzione dell‘obbligo del Green pass per poter viaggiare con aerei, navi e treni, presumibilmente tutti mezzi a lunga percorrenza; non si parla ancora dei trasporti locali. Nel decreto che verrà introdotto dopo la riunione di questa settimana, verrà stabilito quasi certamente che si potrà salire su aerei, navi e treni solamente se si sarà in possesso del certificato, il quale al momento viene rilascio dopo la prima dose del vaccino ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 2 agosto 2021)già anticipato questi giorni sarà argomento di discussione del Governo l’introduzione dell‘obbligo delper poter viaggiare con, presumibilmente tutti mezzi a lunga percorrenza; non si parla ancora dei trasporti locali. Nel decreto che verrà introdotto dopo la riunione di questa settimana, verrà stabilito quasi certamente che si potrà salire susolamente se si sarà in possesso del certificato, il quale al momento viene rilascio dopo la prima dose del vaccino ...

