Dal bar ai concerti, come funziona l'app che ci controllerà il green pass (Di lunedì 2 agosto 2021) Dai concerti al personale dei bar, i nodi irrisolti del green pass in Fvg green pass, come ottenerlo senza sms o e - mail e il numero da chiamare

Fratzen13 : RT @autocostruttore: Tenta di impossessarsi di una vincita alle slot non sua, di 81 euro, colpisce al volto un uomo e con un calcio una don… - LibertoGiacomo : @Luigiei40 non direi piuttosto del mafioso Andreotti e della sua democrazia Berlusconi solo un furbone da bar ma di… - NCicuta : RT @nicmad84: Ce l'avete voi quell'amica che va al bar una volta l'anno ma sarebbe capace di magnificarvi per un'ora e mezzo gli irrinuncia… - nicmad84 : Ce l'avete voi quell'amica che va al bar una volta l'anno ma sarebbe capace di magnificarvi per un'ora e mezzo gli… - LucaBizzarri : @emilianogriff78 @zeropregi @valibona44 Mi piace da matti vedervi fuori dal bar a darvi le pacche sulle spalle e da… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal bar Festival Time in Jazz Altri ospiti arricchiranno dal 7 agosto le serate berchiddesi nell'ambito del ' FestivalBar' , la vetrina di formazioni e solisti sardi e in arrivo dalla Penisola, in scena in un bar di ...

Contagi in aumento: alcune regioni a rischio zona gialla per Ferragosto. I piani per evitarlo Dal 6 Agosto Green pass obbligatorio A partire da venerdì prossimo " 6 agosto " sarà obbligatorio ... per tutte le attività al chiuso: sarà necessario quindi per andare al ristorante o al bar, ma anche ...

Sardegna, dal bar agli aerei, ecco l'app che controllerà il green pass Sassari Oggi Cingoli, esce dal bar e viene travolta da un'auto: morta una donna 1' di lettura 31/07/2021 - Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì a Cingoli, dove una donna di 85 anni, Luisa Rubini, è morta dopo essere stata investita da un'auto. Il dramma si è consumato intorno ...

Viareggio, il maxi yacht da 40 metri passa tra le case Ancora uno spettacolare passaggio di un maxi yacht in via Coppino, a Viareggio, in mezzo alle case: una manovra millimetrica ripresa dal bar trattoria Nostromo ...

