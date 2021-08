Comunali Milano: Sala fa l’in bocca al lupo ai candidati nei Municipi (Di lunedì 2 agosto 2021) Milano – “L’elezione di un sindaco è l’affermazione di un’idea di comunità. Fare politica vuol dire occuparsi del bene delle persone, vuol dire lavorare tenendo fede a questo principio. Negli occhi e nelle storie dei nostri candidati alle nove presidenze di Municipio ho visto esattamente questo spirito. Nei prossimi cinque anni il lavoro di coordinamento tra Comune e Municipi sarà ancora più serrato, per far sì che l’azione amministrativa sia fluida e adatta ai bisogni di tutti i quartieri di Milano”. Così Beppe Sala, che fa l’in bocca al ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 2 agosto 2021)– “L’elezione di un sindaco è l’affermazione di un’idea di comunità. Fare politica vuol dire occuparsi del bene delle persone, vuol dire lavorare tenendo fede a questo principio. Negli occhi e nelle storie dei nostrialle nove presidenze dio ho visto esattamente questo spirito. Nei prossimi cinque anni il lavoro di coordinamento tra Comune esarà ancora più serrato, per far sì che l’azione amministrativa sia fluida e adatta ai bisogni di tutti i quartieri di”. Così Beppe, che faal ...

Advertising

Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Il presidente del Municipio 8 abbandona la candidatura alle prossime elezioni per non entrare in conflitto con il proprio n… - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Il candidato sindaco del centrodestra chiede il vaccino anche per insegnanti e giovani ? #Milano #Comunali - manuelamimosa : Il pediatra con la pistola vuole una città con più macchine! Proprio una città a misura di bambini! Comunali Milano… - ilmilanesenews : Luca Bernardo è stato il nome che ce l’ha fatta tra i tanti usciti tra le file del centrodestra per la candidatura… - RaffaelePizzati : RT @RaffaelePizzati: Comunali a Milano, il vantaggio dei numeri spinge Sala e il centrosinistra: “Massimo impegno” @AlessiaCappello https:… -