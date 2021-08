Calciomercato Roma | Florenzi verso l’addio | ci sono tre club

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Xhaka sempre più vicino al rinnovo con l’@Arsenal. #Arteta conferma: 'Resterà' - Gazzetta_it : #Koopmeiners chiama Roma e Atalanta - DiMarzio : #calciomercato #asroma, #Shomurodov ha detto sì ed è sempre più vicino: i dettagli dell'accordo - Ailand1992 : RT @PagineRomaniste: #Shomurodov alla Roma: prestito da 1,5 milioni più obbligo di riscatto a 16 milioni più 2,5 di bonus #ASRoma #calcio… - Z_Jurayev : RT @DiMarzio: #Shomurodov sta firmando in questi minuti il contratto che lo legherà all'@OfficialASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

Lami sembra indietro. Ma dobbiamo aspettare che il mercato parta per dare dei giudizi'. Forse qualcosa comincerà a muoversi in inghilterra e di riflesso anche da noi. Intanto Kane non si è ...APPROFONDIMENTI OLIMPIADI Lazio, Monchengladbach e Eintracht su MuriqiJuventus, sbarca Kaio Jorge CALCIO Inter, nuove sirene estere per Lautaro Martinez SPORT As, Shomurodov e ...Continua il processo di ringiovanimento dello staff tecnico della Nazionale Italiana. Nell'ultimo anno gli azzurri di Roberto Mancini hanno potuto godere della collaborazione di Daniele De Rossi, ex c ...La carriera di Paulo Fonseca, molto probabilmente, non continuerà negli USA. L'ex tecnico della Roma sembrava vicinissimo all'accordo con l'Atlanta United, ma alla ...