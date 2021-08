Attacco hacker senza precedenti alla Regione Lazio. Cosa sappiamo finora (Di lunedì 2 agosto 2021) AGI - Da ieri a mezzanotte i sistemi informatici della Regione Lazio sono bloccati da un Attacco hacker senza precedenti. Per gli esperti, il più potente Attacco mai subito da un'istituzione italiana, le cui potenzialità e conseguenze al momento non sono calcolabili. L'Attacco va avanti oramai da più di 38 ore. Ieri alle 10 del mattino la Regione ha comunicato dell'Attacco in corso. Poco dopo fonti all'AGI hanno detto che si trattava di un ransomware, un virus che blocca i sistemi informatici criptandoli e chiedendo un ... Leggi su agi (Di lunedì 2 agosto 2021) AGI - Da ieri a mezzanotte i sistemi informatici dellasono bloccati da un. Per gli esperti, il più potentemai subito da un'istituzione italiana, le cui potenzialità e conseguenze al momento non sono calcolabili. L'va avanti oramai da più di 38 ore. Ieri alle 10 del mattino laha comunicato dell'in corso. Poco dopo fonti all'AGI hanno detto che si trattava di un ransomware, un virus che blocca i sistemi informatici criptandoli e chiedendo un ...

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - lastknight : Per l'attacco #hacker la regione #lazio parla di 'potente attacco hacker' e 'tutto il CED coinvolto'. Considerato… - Digital_Day : Quando si parla di tecnologia o, come nel caso dell'attacco ai sistemi della Regione Lazio, di cybersicurezza, la p… - ClarkKe25897431 : RT @lefrasidiosho: Attacco #hacker alla Regione Lazio -