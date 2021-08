Animali | Figliomeni FdI | oramai alla Raggi non credono più nemmeno i suoi recenti acquisti animalisti

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 agosto 2021) “Oggi abbiamo la certezza checoloro con i quali lasi era fatta una bella fotopiù alle promesse del Sindaco in tema di tutela degli”. Lo dichiara in una nota Francescoconsigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina. “Era il 14 maggio scorso quando il Sindaco affermava ‘sono felice che glisti siano al nostro fianco per portare avanti il cambiamento a Roma’. Dopo solo 79 giorni sempre la stessa persona, che si sperticava in Lodi per la, accusa i grillini di non ‘affrontare i problemi ...