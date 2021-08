Vaccino Covid, Figliuolo: "Immunizzato il 60% over 12. In arrivo dosi aggiuntive Pfizer" (Di domenica 1 agosto 2021) Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid hanno superato quota 32,4 milioni, cifra pari al 60% della platea da vaccinare costituita dai cittadini di età superiore ai 12 anni. Questi i dati che arrivano dalla struttura del commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Inoltre, lo stesso generale conferma l’arrivo di dosi aggiuntive di Vaccino Pfizer, a partire dalla terza settimana di agosto. (Covid: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) Leggi su tg24.sky (Di domenica 1 agosto 2021) Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale contro ilhanno superato quota 32,4 milioni, cifra pari al 60% della platea da vaccinare costituita dai cittadini di età superiore ai 12 anni. Questi i dati che arrivano dalla struttura del commissario per l'emergenzaFrancesco Paolo. Inoltre, lo stesso generale conferma l’didi, a partire dalla terza settimana di agosto. (: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

