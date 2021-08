Ufficiale | Russell Martin è il nuovo tecnico dello Swansea

(Di domenica 1 agosto 2021)è il. Il trentacinquenne ha firmato un triennale con i gallesi, ecco l’annuncio:City is delighted to confirm the appointment ofas the club’s new head coach. #Croesohttps://t.co/4BjHhqwKHb pic.twitter.com/S7PVFa1sn0 —City AFC (@SwansOfficial) August 1, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

