Tra Juventus e Inter ricominciano i dispetti? - Social (Di domenica 1 agosto 2021) Come si legge sulla Gazzetta Marotta , alle prese col rinnovo di Brozovic , starebbe pensando di cautelarsi soffiando alla Juventus quel Pjanic che tanto piacerebbe ad Allegri. La Juve ha le mani ... Leggi su sportevai (Di domenica 1 agosto 2021) Come si legge sulla Gazzetta Marotta , alle prese col rinnovo di Brozovic , starebbe pensando di cautelarsi soffiando allaquel Pjanic che tanto piacerebbe ad Allegri. La Juve ha le mani ...

Advertising

JuventusTV : La settimana della Juventus ?? On demand, qui ?? - DiMarzio : Nuovo incontro per #Locatelli, ma tra #Juventus e #Sassuolo non c'è ancora intesa - DiMarzio : #Calciomercato | Definita l'operazione tra #Juventus e #Verona - LucaMaritano : RT @perchetendenza: 'Kaio Jorge': Perché secondo varie fonti la Juventus ha trovato l'intesa con il Santos per il suo immediato trasferimen… - giulio_galli : RT @perchetendenza: 'Kaio Jorge': Perché secondo varie fonti la Juventus ha trovato l'intesa con il Santos per il suo immediato trasferimen… -