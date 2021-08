Tokyo 2020. Quadarella bronzo negli 800 sl. «La medaglia del mio riscatto» (Di domenica 1 agosto 2021) Simona Quadarella cancella la delusione di quei 1500 andati al di sotto delle aspettative e negli 800 stile libero conquista un bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che la proietta con prepotenza nell’olimpo del nuoto. Di testa la gara della vice campionessa olimpica che passa in controllo, quarta ai 400 (4’08«13), senza farsi trascinare dal ritmo da kamikaze di alcune avversarie, e poi accelera chiudendo in 8’18»35. L’oro che sa d’impresa è dell’inarrivabile statunitense Katie Ledecky che si conferma campionessa olimpica dopo Londra 2012 e Rio 2016 in 8’12«57; sul podio sale anche l’australiana Ariarne ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 1 agosto 2021) Simonacancella la delusione di quei 1500 andati al di sotto delle aspettative e800 stile libero conquista unalle Olimpiadi diche la proietta con prepotenza nell’olimpo del nuoto. Di testa la gara della vice campionessa olimpica che passa in controllo, quarta ai 400 (4’08«13), senza farsi trascinare dal ritmo da kamikaze di alcune avversarie, e poi accelera chiudendo in 8’18»35. L’oro che sa d’impresa è dell’inarrivabile statunitense Katie Ledecky che si conferma campionessa olimpica dopo Londra 2012 e Rio 2016 in 8’12«57; sul podio sale anche l’australiana Ariarne ...

