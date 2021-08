Tokyo 2020 golf, Migliozzi: “Speravo in un finale migliore, spero di rifarmi” (Di domenica 1 agosto 2021) “Non è stata una giornata positiva, mi aspettavo una domenica diversa”. Questo il commento di Guido Migliozzi dopo il quarto e ultimo round ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, dove ha chiuso la gara al 32esimo posto. “Peccato perché Speravo in un finale certamente migliore e spero di rifarmi nei prossimi appuntamenti e alle Olimpiadi del 2024. Nel golf ci vuole pazienza e giornate come queste purtroppo capitano”. “Il mio è stato un finale di gara molto positivo, sono molto contento degli ultimi due giri disputati nonostante ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “Non è stata una giornata positiva, mi aspettavo una domenica diversa”. Questo il commento di Guidodopo il quarto e ultimo round ai Giochi Olimpici di, dove ha chiuso la gara al 32esimo posto. “Peccato perchéin uncertamentedinei prossimi appuntamenti e alle Olimpiadi del 2024. Nelci vuole pazienza e giornate come queste purtroppo capitano”. “Il mio è stato undi gara molto positivo, sono molto contento degli ultimi due giri disputati nonostante ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - tommaso_guercio : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo20… - VivMilano : RT @RaiSport: ?? #Pellegrini scherza: 'Io in #politica? Non sono diplomatica, sarei perfetta' L'azzurra: 'Ora ho ancora il costume addosso,… -