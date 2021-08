Tina Cipollari, il primo amore non si scorda mai: annuncio stupefacente (Di domenica 1 agosto 2021) Una rivelazione ha smosso il mondo del gossip: il primo amore di Tina Cipollari, quello storico, è ancora innamorato di lei? Sono circa 3 anni da quando Tina Cipollari è fidanzata con l’imprenditore fiorentino, Vincenzo Ferrara, ma prima di lui, per ben 16 anni c’è stato un solo uomo a farle battere il cuore, nonché L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Una rivelazione ha smosso il mondo del gossip: ildi, quello storico, è ancora innamorato di lei? Sono circa 3 anni da quandoè fidanzata con l’imprenditore fiorentino, Vincenzo Ferrara, ma prima di lui, per ben 16 anni c’è stato un solo uomo a farle battere il cuore, nonché L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari Kikò ama ancora Tina Cipollari? Ambra Lombardo sgancia la bomba In una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più la 35enne è tornata a parlare di quella relazione, sganciando una vera e propria bomba che coinvolge Tina Cipollari , ex moglie di Kikò ...

Karina Cascella spara a zero su Gemma Galgani: 'Deve stare a casa' Karina Cascella è nata in tv come opinionista . Dopo aver sostituito per diversi anni Tina Cipollari a 'Uomini e Donne', è poi approdata nei salotti di Barbara d'Urso. Adesso ha smesso anche lì, anche se in effetti non ci sarebbe stato spazio né per lei né per nessun altro, dato che la ...

Kikò ama ancora Tina Cipollari? Ambra Lombardo sgancia la bomba Gossip e Tv Kikò ama ancora Tina Cipollari? Ambra Lombardo sgancia la bomba Ambra Lombardo ha amato molto Chicco Nalli, in arte Kikò. I due si sono conosciuti e innamorati grazie al Grande Fratello di Barbara d’Urso ma lontano dalla Casa più spiata dI ...

Palinsesto Canale 5: Love is in the air in daytime, Brave & Beautiful forse di domenica Le serie turche di Canale 5 in autunno lasceranno il posto alle nuove edizioni di Uomini e Donne, Amici e Grande Fratello Vip ...

