Tamberi - Jacobs nella storia | il doppio oro fa impazzire i social

(Di domenica 1 agosto 2021) Pazzeschi, eroici, semplicemente eccezionali. L'impresa made in Italy di Marcellnei 100 metri piani e di Gianmarconel salto in altovetrina più importante, quella di Tokyo, ...

Eurosport_IT : Vi dobbiamo tanti di quei 'GRAZIE' che voi non avete idea ?????? #Jacobs | #Tamberi | #Tokyo2020 | oro - Eurosport_IT : 'Che ca**o hai fatto ??!!' ?????????? Gimbo, ce lo siamo chiesti anche noi ?????? #Tokyo2020 | #Athletics | #Jacobs |… - Eurosport_IT : MA STIAMO FACENDO LA STORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… - rosaroccaforte : RT @SardoneSilvia: Giornata da impazzire nell'atletica alle #Olimpiadi Clamoroso oro di #Jacobs nei 100 metri. Strepitoso oro di #Tamberi n… - AliceBorgna : RT @Eurosport_IT: Vi dobbiamo tanti di quei 'GRAZIE' che voi non avete idea ?????? #Jacobs | #Tamberi | #Tokyo2020 | oro -

16.07 Malagò:riscritto storia "Era il mio sogno da bambino, ho corso più che potevo. Non vedo l'ora di sentire domani l'inno". Sono le prime parole di Marcell, nuovo campione olimpico dei ..."Il fatto chesia riuscito a riportare il salto in alto sul podio olimpico, è una cosa che ...è una ragazzo con delle potenzialità enormi, non era facile restare concentrati come ha ..."Belli e bravi, Tamberi e Jakobs, ma anche gli altri azzurri: dalla Sibilio alla Bogliolo. L'atletica italiana aveva bisogno di rimettere dei puntini sulle 'i' e ha dimostrato che c'è". Sara Simeoni, ...Roma, 1 ago. (askanews) - 'Sono molto felice per l'atletica italiana, abbiamo l'uomo più veloce del mondo e l'uomo che salta di più al ...