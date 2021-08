Salento, ristoratore invita i "no vax" a non entrare nel suo locale. Piovono insulti sul web (Di domenica 1 agosto 2021) Ha dovuto sporgere denuncia alla Digos di Lecce un ristoratore salentino dopo essere finito nella gogna del web per aver pubblicato sulla pagina Facebook del suo ristorante un cartello virtuale col quale... Leggi su feedpress.me (Di domenica 1 agosto 2021) Ha dovuto sporgere denuncia alla Digos di Lecce unsalentino dopo essere finito nella gogna del web per aver pubblicato sulla pagina Facebook del suo ristorante un cartello virtuale col quale...

Advertising

PugliaStream : Salento, ristoratore invita i 'no vax' a non andare nel proprio ristorante. Insulti e denuncia - infoitinterno : Salento, ristoratore invita i no vax a non andare nel proprio ristorante. Insulti e denuncia - AnsaPuglia : Ristoratore invita i 'no vax' a non entrare, insulti sul web. In Salento imprenditore ha sporto denuncia dopo comme… -