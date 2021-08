"Perché invidio vuoi che avete figli". Tamberi-Jacobs, gioia e dolore di Giampiero Mughini: lo sfogo dopo l'estasi azzurra (Di domenica 1 agosto 2021) "Beati voi che avete dei figli cui potrete raccontare a lungo che cos'è stato questo pomeriggio di agosto del 2021, in cui due formidabili atleti italiani hanno vinto uno dopo l'altro la medaglia d'oro in due specialità supreme dell'atletica leggera. I 100 metri veloci dove Marcell Jacobs ha dominato la gara e questa volta fin dal primo metro, azzeccando in pieno la partenza, e poi fino al traguardo al modo in un aereo supersonico. Ha superato il tempo già astrale della sua semifinale che peraltro fungeva da primato europeo, il 9,84 che lui ha abbassato a un favoloso 9,80 che migliora di un infinito il 9,96 con cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) "Beati voi chedeicui potrete raccontare a lungo che cos'è stato questo pomeriggio di agosto del 2021, in cui due formidabili atleti italiani hanno vinto unol'altro la medaglia d'oro in due specialità supreme dell'atletica leggera. I 100 metri veloci dove Marcellha dominato la gara e questa volta fin dal primo metro, azzeccando in pieno la partenza, e poi fino al traguardo al modo in un aereo supersonico. Ha superato il tempo già astrale della sua semifinale che peraltro fungeva da primato europeo, il 9,84 che lui ha abbassato a un favoloso 9,80 che migliora di un infinito il 9,96 con cui ...

