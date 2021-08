LIVE Motocross, GP Belgio MXGP in DIRETTA: Febvre torna leader! Cairoli insegue (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Prado esce dal podio. Gajer prende il terzo posto, importantissimo in ottica campionato visto il risultato di Cairoli. 16.40 Tre passaggi alla conclusione a Lommel. Fabvre vede il successo, Cairoli non appare in grado di fare meglio del settimo posto. 16.39 Errore per Tony Cairoli! Il siciliano esce da una curva ed è costretto a perdere tantissimo tempo. L’italiano mantiene la settima posizione allo scadere del tempo. 16.37 Fabvre torna primo! Il #3 recupera dall’errore delle prime fasi e si riporta alla guida della race-2. 16.35 Ultimi ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41 Prado esce dal podio. Gajer prende il terzo posto, importantissimo in ottica campionato visto il risultato di. 16.40 Tre passaggi alla conclusione a Lommel. Fabvre vede il successo,non appare in grado di fare meglio del settimo posto. 16.39 Errore per Tony! Il siciliano esce da una curva ed è costretto a perdere tantissimo tempo. L’italiano mantiene la settima posizione allo scadere del tempo. 16.37 Fabvreprimo! Il #3 recupera dall’errore delle prime fasi e si riporta alla guida della race-2. 16.35 Ultimi ...

zazoomblog : LIVE Motocross GP Belgio MXGP in DIRETTA: Pauls guida il gruppo davanti a Gajer. Cairoli insegue - #Motocross… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Belgio MXGP in DIRETTA: Gajser per lo strappo Tony Cairoli per accorciare in classifica. A breve… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Belgio MXGP in DIRETTA: Gajser per lo strappo Tony Cairoli per accorciare in classifica. A breve… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Belgio MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli vuole recuperare punti a Gajser - #Motocross #Belgio… - infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: inizia gara-2. Cairoli cerca il riscatto -