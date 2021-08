Incendi Abruzzo | a Pescara fuoco minaccia le case | 2 suore e una bimba tra gli ustionati | bagnanti in fuga

(Di domenica 1 agosto 2021)- Ancora una giornata nera per gliin. In tutta la regione sono diversi i roghi attivi, con massiccio spiegamento di forze, in particolare vigili del, per le operazioni...

Weekend di fine luglio e inizio agosto, traffico sulla strada statale 148 Pontina. Roma - Il monitoraggio di Anas nel Lazio e in tutta Italia ...ITALIA - Continua l'emergenza incendi nel nostro Paese. Dopo i drammatici momenti vissuti in queste settimane in Sardegna e in Sicilia, adesso è l'Abruzzo ...