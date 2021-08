Il papa mette in guardia da una società che usa le gente per il proprio profitto (Di domenica 1 agosto 2021) Una società che usa la gente per raggiungere scopi individuali e il proprio profitto non è una società che genera vita. Molto dipende da come si vive la fede e ci si mette alla ricerca di Dio. Può ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) Unache usa laper raggiungere scopi individuali e ilnon è unache genera vita. Molto dipende da come si vive la fede e ci sialla ricerca di Dio. Può ...

