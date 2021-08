Daniele, 25 anni e la vita distrutta in un sabato di fine luglio (Di domenica 1 agosto 2021) Si chiama Daniele Gandossi, è la vittima appena 25enne dell’incidente che sabato pomeriggio, alle 15.40 ha funestato la vecchia provinciale della valle Seriana a Ranica. Daniele era in sella alla sua Ducati rossa che si è scontrata nel tratto di strada che si chiama via Marconi con un’auto che stava svoltando per entrare in un parcheggio nelle vicinanze dela bar Le Torrette. Poi nell’incidente sono rimasti coinvolti altri due veicoli, un’altra auto e un’altra moto. Nell’impatto il giovane Daniele ha avuto la peggio e a nulla sono valsi i soccorsi: è morto sul colpo. E la sua compagna, giunta sul posto, nel vedere la scena ... Leggi su bergamonews (Di domenica 1 agosto 2021) Si chiamaGandossi, è la vittima appena 25enne dell’incidente chepomeriggio, alle 15.40 ha funestato la vecchia provinciale della valle Seriana a Ranica.era in sella alla sua Ducati rossa che si è scontrata nel tratto di strada che si chiama via Marconi con un’auto che stava svoltando per entrare in un parcheggio nelle vicinanze dela bar Le Torrette. Poi nell’incidente sono rimasti coinvolti altri due veicoli, un’altra auto e un’altra moto. Nell’impatto il giovaneha avuto la peggio e a nulla sono valsi i soccorsi: è morto sul colpo. E la sua compagna, giunta sul posto, nel vedere la scena ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Daniele #DeRossi?? Compie 3??8?? anni il centrocampista romano, attualmente nello staff dell'… - LiaCapizzi : Non riesce il bis dorato per Daniele Garozzo nel fioretto. E' comunque un ARGENTO di spessore. Il siciliano a 17 a… - UffiziGalleries : L'Italia si veste ancora d'argento ?? con Daniele #Garozzo nella scherma. Lo festeggiamo con un duello disegnato da… - zazoomblog : Lacrime per Daniele morto a 25 anni nel tragico schianto in moto a Ranica - #Lacrime #Daniele #morto #tragico… - AndreaBonturi : @danieledv79 @AlvisiConci guarda Daniele l'investimenti sui CdI sono molto risicati il personale è scarzo e spesso… -