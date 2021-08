Con il laser da estetica ti ripulisco l'arte (Di domenica 1 agosto 2021) Alle porte di Firenze – Calenzano, per la precisione - esiste un gruppo di Monuments Men in chiave moderna che ha come obiettivo quello di salvaguardare le opere d'arte e restituire loro la bellezza primordiale. Un po' come la task force istituita durante la Seconda Guerra Mondiale per recuperare e mettere in salvo da bombardamenti e saccheggi alcuni dei beni più importanti al mondo, così El.En. Group, leader internazionale nel settore della produzione di laser medici, estetici e per uso industriale, ha lo scopo di mantenere lo splendore di alcune delle opere più iconiche e conosciute. L'azienda ha infatti sviluppato nel tempo una divisione chiamata Light ... Leggi su panorama (Di domenica 1 agosto 2021) Alle porte di Firenze – Calenzano, per la precisione - esiste un gruppo di Monuments Men in chiave moderna che ha come obiettivo quello di salvaguardare le opere d'e restituire loro la bellezza primordiale. Un po' come la task force istituita durante la Seconda Guerra Mondiale per recuperare e mettere in salvo da bombardamenti e saccheggi alcuni dei beni più importanti al mondo, così El.En. Group, leader internazionale nel settore della produzione dimedici, estetici e per uso industriale, ha lo scopo di mantenere lo splendore di alcune delle opere più iconiche e conosciute. L'azienda ha infatti sviluppato nel tempo una divisione chiamata Light ...

