Ceccon | Martinenghi | Burdisso e Miressi | il bronzo del gruppo La staffetta 4x100 mista va a podio e sogna Parigi 2024

(Di domenica 1 agosto 2021) Cuore e testa non bastano a Gregorio Paltrinieri. E’ quarto nei 1500 stile libero. Cede lo scettro di Rio, ma si rimette in gioco nelle acque libere. Federica Pellegrini saluta l’Olimpiade con una sesto posto ininsieme alle compagne di una vita Panziera, Carraro e Di Liddo. Dressel vola nei 50 stile libero con il nuovo record olimpico. Zazzeri il nome nuovo della velocità

Impresa dunque del quartetto Thomas(dorso), Nicolò(rana), Federico Burdisso (delfino) ed Alessandro Miressi (stile) che realizzano un'impresa inedita per il nuoto azzurro e ...Thomas, Nicolo, Federico Burdisso e Alessandro Miressi hanno chiuso alle spalle di Usa (oro e record del mondo) e Gran Bretagna. Quarto posto invece per Gregorio Paltrinieri ( CHI ...L'atleta marchigiano è leggenda del salto in alto: primo a pari merito con Barshim. Pochi minuti dopo arriva la notizia del primo posto di Jacobs nei 100 metri, con nuovo record europeo (9''80).Terminate le gare olimpiche in vasca. Nei 1500 sl Paltrinieri quarto. Doppio record olimpico nei 50 sl di Caeleb Dressel e Emma McKeon. Pellegrini, ultima finale olimpica ...