Vezzali: «Il sistema calcio era in crisi anche prima della pandemia» (Di sabato 31 luglio 2021) Valentina Vezzali for president. Come se fosse arrivata dall’iperuranio, la sottosegretaria allo Sport del governo Draghi ha rilasciato a MilanoFinanza un’intervista rivoluzionaria. A memoria non si ricorda un esponente politico rilasciare così tante dichiarazioni di buon senso una dietro l’altra. Numeri alla mano, ha dimostrato come la chiassosa protesta dei presidenti di Serie A sulla riapertura totale degli stadi sia solamente un’arma di distrazione di massa che non ha aderenze con la realtà. “La pandemia non è alle spalle, questa è una doverosa premessa. Comprendo molto bene l’esigenza di aiuto espressa dal sistema ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 luglio 2021) Valentinafor president. Come se fosse arrivata dall’iperuranio, la sottosegretaria allo Sport del governo Draghi ha rilasciato a MilanoFinanza un’intervista rivoluzionaria. A memoria non si ricorda un esponente politico rilasciare così tante dichiarazioni di buon senso una dietro l’altra. Numeri alla mano, ha dimostrato come la chiassosa protesta dei presidenti di Serie A sulla riapertura totale degli stadi sia solamente un’arma di distrazione di massa che non ha aderenze con la realtà. “Lanon è alle spalle, questa è una doverosa premessa. Comprendo molto bene l’esigenza di aiuto espressa dal...

