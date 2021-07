Una Vita, anticipazioni oggi 31 luglio in prima serata: Bellita e José fanno pace (Di sabato 31 luglio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 31 luglio 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap spagnola in prima serata su Rete 4? Bellita si convince finalmente della buona fede di Julio. La Del Campo impedisce che il ragazzo se ne vada da Acacias e si riconcilia con suo marito José. Mendez riferisce a Felipe come procedono le indagini sull’omicidio di Marcia e gli confida che fra i Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 31 luglio 2021)“Una”, puntata del 312021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap spagnola insu Rete 4?si convince finalmente della buona fede di Julio. La Del Campo impedisce che il ragazzo se ne vada da Acacias e si riconcilia con suo marito. Mendez riferisce a Felipe come procedono le indagini sull’omicidio di Marcia e gli confida che fra i Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Azione_it : Finalmente approvata la norma che garantisce il diritto all'oblio. Da oggi una persona assolta non potrà essere mar… - daymelloreal : Attenzione ?? - fabfazio : Oggi è un giorno davvero molto triste. Conoscere Roberto Calasso è stato un regalo della vita. La sua scomparsa mi… - liviopartiti : RT @EdizioniQiqajon: La #ricerca del Signore è chiamata a diventare #desiderio di Dio; il desiderio è segnato da una non pienezza, e si int… - Davide70405052 : RT @Terra_Pianeta: 'Ai ragazzi va detto studiate, mettetevi in gioco ... Soffrite' Forse a qualche politico è sfuggito il fatto che pagars… -