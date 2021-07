Ultime Notizie Serie A: si ferma Villar, Kaio Jorge e retroscena (Di sabato 31 luglio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.00 – Roma, si ferma Villar – Come riporta il Corriere della Sera, brutta distorsione al ginocchio sinistro per Gonzalo Villar: potrebbe tornare a Roma per recuperare dall’infortunio in vista dell’esordio in Serie A. Su di lui aveva preso informazioni anche il Sassuolo Ore 09.40 – Ronaldo salta il Trofeo Berlusconi – Come spiegato da La Stampa, tutto era già previsto però. Nessun giallo: l’assenza del portoghese era già stata ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.00 – Roma, si– Come riporta il Corriere della Sera, brutta distorsione al ginocchio sinistro per Gonzalo: potrebbe tornare a Roma per recuperare dall’infortunio in vista dell’esordio inA. Su di lui aveva preso informazioni anche il Sassuolo Ore 09.40 – Ronaldo salta il Trofeo Berlusconi – Come spiegato da La Stampa, tutto era già previsto però. Nessun giallo: l’assenza del portoghese era già stata ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 6.619 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 6.171. Sono invece 18 le vitt… - fanpage : I 'No Green Pass' tornano alla carica a Roma, e non solo. L'orario della manifestazione. - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio, Giuseppe Laganà è il nuovo presidente Fiepet Confesercenti) è stato pubblicato su: Temp… - junews24com : #Fagioli #Juve: Allegri riscopre il suo talento contro il #Monza ????? -