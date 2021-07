Nizza-Milan, fischi per Maignan prima dell’inizio dell’amichevole (Di sabato 31 luglio 2021) Si sta giocando Nizza-Milan, gara amichevole. fischi per il portiere rossonero Mike Maignan durante il riscaldamento Leggi su pianetamilan (Di sabato 31 luglio 2021) Si sta giocando, gara amichevole.per il portiere rossonero Mikedurante il riscaldamento

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che Ismaël #Bennacer non è stato convocato per l'amichevole contro il Nizza in quanto risultato… - AntoVitiello : #Hauge fuori dai convocati per Nizza- #Milan per scelta tecnica - DiMarzio : Niente amichevole col Nizza per #Hauge: ora #Milan ed #Eintracht sono più vicini - Emme__10 : RT @imalessia06: 31 luglio, sabato sera e i ratti stanno guardando Nizza-Milan, io mi sento male - Bagarotzo : RT @imalessia06: 31 luglio, sabato sera e i ratti stanno guardando Nizza-Milan, io mi sento male -