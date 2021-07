La camicia Charvet è ideale per le vacanze

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 31 luglio 2021) L’estate 2021 della moda ha portato con sé una nuova capsule collection nata dalla collaborazione trae Matchesfashion. Si tratta di capi di abbigliamento (soprattutto camicie) per uomo e donna particolarmente adatti per le giornate di vacanza, e piuttosto leggeri e pratici da portare in valigia. In particolare, lacon le sue