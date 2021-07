La banda della Uno bianca: quei pazzi sanguinari dovevano per forza essere «neri» (Di sabato 31 luglio 2021) La storia della banda della Uno bianca – 104 rapine, 24 morti e 102 feriti tra il 19 giugno 1987 e il 24 maggio 1994 – è una delle più sanguinose metafore dei depistaggi all’italiana. Un labirinto di paradossi, di protagonismi giudiziari, di piste investigative clamorose e prive di fondamento, di informative dei servizi segreti, di ingiustizie e di minacce. Con il partito dell’antifascismo pronto a cavalcare anche questi tragici eventi delittuosi, mobilitando magistrati, giornalisti e partiti.Eva Mikula: da testimone a imputataHa riportato alla ribalta la triste vicenda un libro che raccoglie le dichiarazioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 31 luglio 2021) La storiaUno– 104 rapine, 24 morti e 102 feriti tra il 19 giugno 1987 e il 24 maggio 1994 – è una delle più sanguinose metafore dei depistaggi all’italiana. Un labirinto di paradossi, di protagonismi giudiziari, di piste investigative clamorose e prive di fondamento, di informative dei servizi segreti, di ingiustizie e di minacce. Con il partito dell’antifascismo pronto a cavalcare anche questi tragici eventi delittuosi, mobilitando magistrati, giornalisti e partiti.Eva Mikula: da testimone a imputataHa riportato alla ribalta la triste vicenda un libro che raccoglie le dichiarazioni ...

