Governare il futuro. L'Australia non varerà nuove leggi sull'intelligenza artificiale (per ora) (Di sabato 31 luglio 2021) Nessuna nuova legge per Governare l'intelligenza artificiale. È la posizione del Governo australiano che, nei giorni scorsi, ha annunciato, per bocca del suo Ministro dell'innovazione, che ritiene che un set di principi etici rimessi all'adesione volontaria di produttori e utilizzatori di soluzioni di intelligenza artificiale sia la scelta giusta. "Abbiamo già un quadro normativo molto stringente; abbiamo già leggi sulla privacy, abbiamo già leggi sui consumatori, abbiamo già un commissario per i dati, abbiamo già un commissario per la privacy, abbiamo un'Autorità per le pratiche commerciali scorrette.

