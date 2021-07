Fiumicino, Caroccia: ‘Proseguono a pieno regime i lavori nei plessi scolastici’ (Di sabato 31 luglio 2021) «Le ditte incaricate dall’Assessorato ai lavori Pubblici stanno lavorando a pieno regime in diversi plessi scolastici in questo periodo di vacanza degli studenti. Sono molteplici lavori, non solo di riparazione, ma anche finalizzati alla creazione di spazi più confortevoli ed ampi, per dare modo, lì dove è possibile, di creare ambienti più spaziosi per un maggiore distanziamento. In diversi plessi, abbiamo creato spazi all’esterno per accogliere sia nei mesi estivi, che a seguire, i nostri ragazzi. Inoltre, in altri plessi nella zona nord del comune stiamo lavorando sui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 luglio 2021) «Le ditte incaricate dall’Assessorato aiPubblici stanno lavorando ain diversiscolastici in questo periodo di vacanza degli studenti. Sono molteplici, non solo di riparazione, ma anche finalizzati alla creazione di spazi più confortevoli ed ampi, per dare modo, lì dove è possibile, di creare ambienti più spaziosi per un maggiore distanziamento. In diversi, abbiamo creato spazi all’esterno per accogliere sia nei mesi estivi, che a seguire, i nostri ragazzi. Inoltre, in altrinella zona nord del comune stiamo lavorando sui ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino Caroccia Fiumicino, inaugurata nuova pista ciclabile sulla Portuense E' stato inaugurato oggi un nuovo tratto di pista ciclabile sulla via Portuense: 650 metri che arrivano a Parco Leonardo. All'inaugurazione erano presenti, oltre al sindaco e all'assessore Caroccia, anche il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, la consigliera Barbara Bonanni e il consigliere Armando Fortini "Il progetto sulla ciclabilità è uno dei progetti di qualità, per la nostra ...

Montino: 'Ci siamo, oggi cantierizziamo i lavori per lo svincolo di Aranova della via Aurelia' Finalmente ci siamo - annuncia il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino - Oggi cantierizziamo i ... Ringrazio il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l'assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia, i ...

Fiumicino, Caroccia: “La pista ciclabile è in piena evoluzione” Il Faro online Fiumicino, Caroccia: “La pista ciclabile è in piena evoluzione” "I miei uffici stanno continuando la progettazione di nuovi tratti della pista ciclabile per rendere funzionali i collegamenti delle svariate località" ...

Fiumicino, ciclabile sulla via Portuense: inaugurato tratto fino a Parco Leonardo Montino: "Non è un progetto pensato solo per il turismo, ma anche e soprattutto per le persone che vivono nella nostra città" ...

E' stato inaugurato oggi un nuovo tratto di pista ciclabile sulla via Portuense: 650 metri che arrivano a Parco Leonardo. All'inaugurazione erano presenti, oltre al sindaco e all'assessore Caroccia, anche il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, la consigliera Barbara Bonanni e il consigliere Armando Fortini "Il progetto sulla ciclabilità è uno dei progetti di qualità, per la nostra città"

Finalmente ci siamo - annuncia il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino - Oggi cantierizziamo i lavori per lo svincolo di Aranova della via Aurelia. Ringrazio il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l'assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia.

"I miei uffici stanno continuando la progettazione di nuovi tratti della pista ciclabile per rendere funzionali i collegamenti delle svariate località"