Fincantieri consegna MSC Seashore: è la più grande nave da crociera mai costruita in Italia (Di sabato 31 luglio 2021) Roma, 31 lug – A poco più di un anno dal varo del gioiello made in Italy della Costa Firenze, Fincantieri segna un altro successo nella sua storia recente. Con la consegna della MSC Seashore, la nuova ammiraglia della società di armamento italo-svizzera, il gruppo cantieristico conclude infatti i lavori della più grande nave da crociera mai costruita in Italia. Quasi 340 metri di lunghezza, oltre 170mila tonnellate di stazza lorda. 2270 le cabine, capaci di ospitare fino a 5877 ospiti oltre a 1648 membri dell’equipaggio. Questi i numeri della MSC ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 31 luglio 2021) Roma, 31 lug – A poco più di un anno dal varo del gioiello made in Italy della Costa Firenze,segna un altro successo nella sua storia recente. Con ladella MSC, la nuova ammiraglia della società di armamento italo-svizzera, il gruppo cantieristico conclude infatti i lavori della piùdamaiin. Quasi 340 metri di lunghezza, oltre 170mila tonnellate di stazza lorda. 2270 le cabine, capaci di ospitare fino a 5877 ospiti oltre a 1648 membri dell’equipaggio. Questi i numeri della MSC ...

