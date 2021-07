Ecobonus auto | incentivi al via | ora anche per l’usato

(Di sabato 31 luglio 2021) E’ di nuovo tempo di occasioni per acquistare un’, perché la formulaè stata rifinanziata dal decreto Sostegni Bis, per un valore complessivo di 350 milioni di euro, e rilanciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico, che farà paertire le domande dal prossimo lunedì 2 agosto. AdessoperC’è però una grande novità rispetto all’edizione precedente: l’incentivo sarà validoper acquistareusate e per l’acquisto di veicoli commerciali e “speciali” a trazione elettrica. Nel caso di acquisto di un’usata, le ...

Advertising

DottGallesi : ECOBONUS 2021: rifinanziato con 350 milioni l'incentivo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni. Novità anche p… - FirenzePost : Ecobonus auto: ripartono incentivi per ecologiche, dal 2 agosto - statodelsud : Auto, dal 2 agosto parte il nuovo ecobonus: prenotazioni sul sito del Mise - Pino__Merola : Auto, dal 2 agosto parte il nuovo ecobonus: prenotazioni sul sito del Mise - statodelsud : Auto, dal 2 agosto parte il nuovo ecobonus: prenotazioni sul sito del Mise -

Ultime Notizie dalla rete : Ecobonus auto

All'interno di questa cifra, 40 milioni saranno dedicati alleusate, benzina o diesel, di ...prima del gennaio 2011 o che abbia raggiunto i dieci anni nel periodo in cui viene richiesto l'...al passato la novità principale riguarda lo stanziamento di 40 milioni euro in più per le... o che abbia raggiunto i dieci anni nel periodo in cui viene richiesto l'. Dal 2 agosto alle ore ...Il MISE ha annunciato infatti il rifinanziamento di 350 milioni di euro del fondo automotive per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 Ecobonus incentivi auto ecologiche ...Dal 2 agosto alle 10 sarà possibile prenotare i bonus per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza rottamazione, mentre dal 5 agosto potranno essere richieste ...