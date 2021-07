De Vrij: “Scudetto un orgoglio. Obiettivi? Siamo l’Inter, abbiamo grandi motivazioni” (Di sabato 31 luglio 2021) Stefan De Vrij sulla nuova stagione dell’Inter Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ha concesso un’intervista al quotidiano olandese GQ. Tanti gli argomenti toccati dal difensore numero 6 nerazzurro a partire dalla conquista dello Scudetto, ecco le sue parole. “La nostra nuova maglia mi piace molto, ha tanto stile, e poi lo Scudetto sul petto è per tutti noi il massimo orgoglio e la più grande motivazione per continuare tutti insieme a fare bene. Noi Siamo l’Inter e abbiamo grandi ... Leggi su intermagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Stefan Desulla nuova stagione delIl difensore delStefan Deha concesso un’intervista al quotidiano olandese GQ. Tanti gli argomenti toccati dal difensore numero 6 nerazzurro a partire dalla conquista dello, ecco le sue parole. “La nostra nuova maglia mi piace molto, ha tanto stile, e poi losul petto è per tutti noi il massimoe la più grande motivazione per continuare tutti insieme a fare bene. Noi...

