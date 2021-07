Bruno Pizzul | Oggi nelle telecronache si parla troppo

(Di sabato 31 luglio 2021): «Sono pigro e senza patente, mi affido alla tigre, mia moglie. Fui calciatore, iniziai con Zoff» Corriere della sera, pagina 21, di Giorgio Terruzzi. «: l’uomo più buono del mondo». La definizione è di Beppe Viola, amico e collega alla Rai di Milano. Conferma? «Detta da Beppe è una frase che mi lusinga. Ma non è questione di bontà, sono solo un uomo tranquillo che cerca di rispettare gli altri».Ha compiuto 83 anni l’8 marzo scorso. Nato a Cormòns, Friuli. Calciatore, laureato in giurisprudenza, telecronista dal 1970 al 2002. La sua voce: indimenticabile. In molti avrebbero voluto riascoltarla per ...

, il telecronista più rimpianto, si racconta in una lunga intervista verità al Corriere della Sera. C'è spazio per altri aneddoti curiosi - le cene e le partite a carte con Trapattoni, ...Commenta per primo L'ex telecronista Bruono, 83 anni, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera : 'Faccio fatica ad attraversare la strada , figuriamoci andare a Londra per la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra. ...La nostra rassegna stampa: «Faccio il nonno di 11 nipoti, una squadra intera», dice il telecronista che ricorda L'amicizia con Bearzot.