BMX Freestyle | Logan Martin e Hannah Roberts partono col botto! Definita la griglia di partenza per la finale

(Di sabato 31 luglio 2021) Nella giornata odierna sono state affrontate le due prove (maschile e femminile) valevoli per l’ordine diindella, che avverrà nella giornata di domani, e che decreterà i primi due storici podi olimpici riservati alla disciplina della BMX. Ad aver la meglio tra le donne è stata la statunitensecon una media di 87.70 punti rispetto agli 86.50 della connazionale Perris Benegas. Terza la svizzera Nikita Dukarroz (83.55). Laha subito fatto vedere il meglio di sé imprimendo un punteggio di ben 89.80 sin dalla prima ...

Nella giornata odierna sono state affrontate le due prove (maschile e femminile) valevoli per l'ordine di partenza in griglia della finale, che avverrà nella giornata di domani, e che decreterà i prim ...Nikita Ducarroz può continuare a cavalcare il suo sogno olimpico dopo le qualificazioni della BMX freestyle. Nella specialità che fa il suo esordio ai Giochi Olimpici, la ginevrina ha racimolato 83,55 ...